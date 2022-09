Nocera Inferiore. Ortopedia riprende i ricoveri e gli interventi

Il reparto di Ortopedia riprende i ricoveri e gli interventi. La nuova situazione di emergenza all’ospedale Umberto I è rientrata. La decisione di sospendere temporaneamente i ricoveri per mancanza di personale era stata presa dal direttore sanitario, Maurizio D’Ambrosio dopo avere verificato che i posti 17 posti letto erano saturi, conseguenza dei rallentamenti relativi agli interventi chirurgici.

Superata la criticità

Una criticità che sarebbe stata superata mercoledì scorso come riporta il quotidiano “La Città”. Lo sblocco degli interventi chirurgici avvento dopo la definizione e la rimodulazione anche dei turni degli anestesisti fondamentali nel caso di specie. La saturazione del reparto è stata anche conseguenza dello smistamento dei pazienti dell’Ortopedia di Sarno, che aveva dirottato le urgenze proprio sul presidio nocerino.











Nuovi turni

La ridefinizione dei turni deliberata e sottoscritta dalla direzione sanitaria distribuisce le prestazioni dell’Unità di Anestesia e Rianimazione in Ortopedia il martedì e venerdì mattina; Urologia il lunedì e mercoledì mattina; Chirurgia il martedì e venerdì, mentre in Ginecologia e otorinolaringoiatria il giovedì. Da mercoledì è quindi tornata alla normalità la situazione in Ortopedia. Restano le criticità in Pronto Soccorso sempre affollato e non in grado di reggere i flussi.

Il servizio è di Aldo Severino