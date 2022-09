Pompei “Alto impatto Ps”

Controlli capillari

In maniera serrata procedono le attività di controllo del territorio da parte della Polizia. Stamattina (24 settembre) gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Vittorio Veneto e in piazza Bartolo Longo, ma anche nelle strade turistiche di via Plinio e Porta Marina Superiore.

Persone identificate

Nel corso dell’attività sono state identificate 79 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 45 veicoli e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, poiché mai conseguita, guida con patente scaduta e per incauto affidamento di veicolo.