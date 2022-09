San Marzano. Iaquinandi: “San Marzano città più sicura e smart”

San Marzano sul Sarno, via ai lavori sui manti stradali di quasi tutta la città, tanti cantieri per il rilancio urbanistico

San Marzano sul Sarno, via ai lavori sui manti stradali di quasi tutta la città, tanti cantieri per il rilancio urbanistico. L’amministrazione della sindaca Carmela Zuottolo assiste agli interventi di rifacimento delle strade cittadine, frutto di una programmazione molto lunga ma a costo zero per i cittadini. “Ogni fondo è stato reperito dai vari progetti nazionali ed europei, e destinato a cambiare radicalmente l’immagine della città” come sostiene il vice sindaco e assessore delegato Marco Iaquinandi.













Interventi necessari

Era evidente il bisogno d’intervenire radicalmente davanti a condizioni stradali spesso insufficienti, e questi cantieri e a quelli che seguiranno per l’impianto di pubblica illuminazione completeranno un miglioramento delle infrastrutture cittadine rendendo San Marzano una “città Smart”.

Il servizio è di Alfonso Romano