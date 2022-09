San Valentino Torio. Brucia il parcheggio, mattinata di terrore (video)

Ore di paura a San Valentino Torio, un enorme rogo divampato da un parcheggio per autotrasporti paralizza la città. Erano all’incirca le dieci e trenta quando una forte esplosione all’interno del parcheggio Canzanelli ha innescato una reazione a catena che ha portato a un vasto incendio domato solo dopo diverse ore.

Il rogo

Le alte fiamme divampate sono attualmente considerate di natura accidentale, frutto di un cortocircuito interno ad autotrasportatore o simile che ha portato poi le fiamme a contatto con dei serbatoi di carburante e metano, provocando così un grande boato con bombole lanciate anche per decine di metri. Fortunatamente non si conta nessun ferito, in un’operazione di messa in sicurezza che ha unito gran parte dell’agro nocerino sarnese.













Forze in campo

Lodevole l’iniziativa di solidarietà messa in campo dai comuni limitrofi, che hanno prontamente messo a disposizione della cittadinanza tutti gli agenti preposti al caso: dalla Polizia Locale ai Carabinieri passando infine agli agenti dei vigili del fuoco, impeccabili nella gestione delle fiamme domate dopo qualche ora.

Il servizio è di Alfonso Romano e Carmela Landino