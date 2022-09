Due 17enni denunciati: armati di coltello seguivano una donna

Donna inseguita

L’episodio si è verificato, in via Tribunali a Napoli dove provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri che hanno notato due giovani 17enni in sella ad uno scooter mentre seguivano una donna.

Intervento dei carabinieri

Insospettiti dal fare dei due minorenni i carabinieri della compagnia Napoli Centro li hanno bloccati. A seguito di perquisizione personale i militari hanno appurato che i due nascondevano rispettivamente un coltello a serramanico di 12 cm e uno di 22.

Sequestrate le armi bianche e denunciati i due 17enni di Napoli per porto abusivo di armi.