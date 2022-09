Il mondo del cane. L’educazione di “Fido”

Seduto. E’ il primo “comando” che si insegna al cane per cominciare ad educarlo, è un comando utile sia in casa che per strada perché ci consente un migliore controllo dell’ animale e perché si è più sicuri.

Seduto

E’ il primo “comando” che si insegna al cane per cominciare ad educarlo.

E’ un comando utile sia in casa che per strada perché ci consente un migliore controllo dell’ animale e perché si è più sicuri che, mentre ci fermiamo a parlare con qualcuno o ad osservare una vetrina, il nostro “fido” stia fermo vicino a noi, seduto e non dia fastidio ad altri.

Una prova sul campo

Si intende che qui non si parla di vera e propria scuola professionale ma solo di esperienza cinofila di 50 anni e di prove fatte personalmente. Oggi, esistono metodi e figure professionali che un tempo erano impensabili, pertanto questo scritto può essere considerato un ‘ appendice al percorso formativo del nostro. Ho sempre utilizzato questo metodo e, con i miei cani, ha sempre funzionato. Ripeto, per molti è un metodo superato ma da sempre i suoi buoni frutti, non è invasivo, non è violento, non è costoso nemmeno in termini di tempo. In compenso raggiunge brevemente il risultato.

Passiamo all’ azione:

-mettete al vostro cane un collare: di pelle, di tela o metallico (non a strozzo, vedremo successivamente la “funzione” di quest’ ultimo);

-agganciate il moschettone del guinzaglio e fate fermare il cane;

-adesso dovete fare una semplice operazione con tutte e due le mani e posizionandovi lateralmente al cane;

-tirate leggermente il guinzaglio all’ indietro e, nello stesso tempo, con l’ altra mano fate un po’ di pressione sulla groppa (quasi dove comincia la coda);

-Mentre effettuate queste “manovre” dite SEDUTO e fate in modo che il cane si sieda;

-Ripetete consecutivamente l’ operazione 5 o 6 volte e per 4 – 5 volte al giorno;

-Quando avrà cominciato a sedersi, allora, rifate la stessa operazione con la stessa cadenza, togliendo però la mano dalla groppa, e dite: SEDUTO, tirando solo il guinzaglio;

-Dopo altri pochi giorni il vostro cane si siederà solo a sentire il “comando” SEDUTO.

E’ da precisare che alcuni cani apprendono subito, molto prima del previsto, altri impiegano un po’ più di tempo ma apprendono lo stesso.

In tutte le cose: la perseveranza e la pazienza sono essenziali.

Raffaele Tedesco