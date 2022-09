Nocera Inferiore. Storica pasticceria Katia costretta a chiudere

Vittima dei costi insostenibili

Un giorno triste per Giuseppe Vitale figlio di Antonio, il mastro pasticciere, oggi pensionato, che 40 anni fa diede vita alla pasticceria Katia, diventata un punto di riferimento per tutto l’agro. Giuseppe con una laurea in scienze e tecnologia alimentare, che ha portato avanti l’azienda di famiglia con passione e sacrificio, oggi 25 settembre 2022, per l’ultima volta aprirà la saracinesca della sua pasticceria. Come riportato da Il Mattino, la motivazione risiederebbe nell’impossibilità di sostenere i costi delle bollette e gli aumenti delle materie prime ormai arrivati alle stelle.

Il dolore del Pasticciere Giuseppe



E’ lo stesso pasticciere a dare la notizia dolorosa ai suoi clienti sulla propria pagina social: “Abbiamo superato il Covid ma la crisi energetica ci ha sconfitto. Purtroppo non riusciamo a sopportare questi aumenti. L’anno scorso pagavamo 6 centesimi a kilowattora, oggi siamo a 54 centesimi. Ma non è soltanto la bolletta dell’energia elettrica a provocare tutto questo, c’è anche l’aumento dei prodotti, delle materie prime che utilizziamo per i nostri dolci. Dobbiamo fermarci, al momento non c’è alternativa. Mi dispiace per le persone che lavorano con noi ma anche per i tanti clienti che da anni ci seguono e che ci hanno permesso di essere una delle migliori pasticcerie dell’agro nocerino. Spero tanto che questo sia un arrivederci e non un addio ma al momento non abbiamo scelta”.

Tanti i messaggi di solidarietà rivolti al pasticciere daclienti, amici e conoscenti che increduli e tristi hanno appreso questa dolorosa ma inevitabile decisione.

Il dramma di tanti

Purtroppo questa è la sorte di molte attività commerciali che, schiacciate dai costi dell’energia elettrica, non riescono più a sopravvivere. Hanno tenuto duro durante il Covid, con la speranza di una ripresa, ma ora sono sopraffatte dalle conseguenze nefaste dei risvolti politici internazionali.