Paestum. Festival Internazionale delle Mongolfiere: si vola fino al 2 ottobre

Dal 24 settembre e fino al 2 ottobre è possibile ammirare Templi e Area Archeologica dall'alto. Migliaia di appassionati da tutta Italia per godere della vista mozzafiato

Paestum Balloon Festival

Mongolfiere provenienti da tutta Europa colorano il cielo di Paestum in occasione del Festival Internazionale delle Mongolfiere: dal 24 settembre e fino al 2 ottobre è possibile ammirare Templi e Area Archeologica dall’alto, grazie a decine di aerostati che danno vita al Paestum Balloon Festival.

Vista mozzafiato

La manifestazione, arrivata alla sua 12esima edizione, attira migliaia di appassionati da tutta Italia e offre la possibilità di godere di una vista mozzafiato sul mare e sui reperti greco-romani. Le mongolfiere, ancorate a terra in sicurezza con apposite funi, si alzano di 20/25 metri per godere del magico panorama.

Divertimento assicurato

Nel corso di questa manifestazione oltre a osservare le mongolfiere che volano o prendere parte a un viaggio, sarà possibile anche lasciarsi coinvolgere da altre attività per grandi e piccoli. Nel Villaggio delle Mongolfiere, infatti, si svolgeranno esibizioni come quella degli sbandieratori, sarà possibile vedere le esposizioni degli artigiani e ci sarà anche un parco giochi per i bambini.