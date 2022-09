Pompei. Famiglie: “Pronti gli spalti del Bellucci, ora pari impegno per le scuole”

Malcontento delle famiglie

“Hanno dato priorità ai lavori per rendere operativo il campo di calcio Bellucci per la partenza del campionato di calcio, ora l’ufficio tecnico del Comune dovrebbe provvedere al più presto ai lavori di manutenzione delle scuole”. E’ il commento che è arrivato da diverse famiglie della periferia di Messigno deluse per lo stato di degrado dei locali del Sacro Cuore che i loro figli dovranno frequentare per alcuni mesi.

Priorità allo stadio

I commenti riportati sono conseguenti alla notizia rimbalzata sui social che l’Amministrazione comunale ha in tempi brevi portato a compimento i lavori dello stadio Bellucci con il montaggio degli spalti. Ora lo stadio comunale assicura la capienza complessiva di 500 spettatori: 400 nel settore “locali” e 100 in quello “ospiti”. La capienza dei tifosi è rispettosa delle previsioni del D.M. 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005.