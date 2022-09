Santa Maria Capua Vetere. Carceri: presentato vademecum sulle norme

Comprensione delle norme per detenuti e operatori

Un vademecum di facile consultazione per i detenuti e gli operatori della Giustizia che intendano conoscere e confrontarsi con i diritti e le preclusioni previste dalle norme che disciplinano l’esecuzione della pena, è stata distribuita nel corso dell’incontro tenuto ieri, 24 settembre, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sala Convegni del Palazzo San Carlo.

Codice Ristretto

Si tratta del Codice Ristretto, opera pensata e realizzata dalla Camera Penale di Bologna con il patrocinio dell’Osservatorio Carcere UCPI e realizzata del Garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello.

Le autorità

Dopo i saluti di Gabriella Maria Casella, presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e del procuratore della Repubblica Carmine Renzulli, c’è stato un confronto, come riportato dall’Ansa, tra il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, il magistrato di sorveglianza Marco Puglia e il responsabile nazionale osservatorio carcere delle camere penali Riccardo Polidoro.

Il garante campano dei detenuti

“Ho promosso questo testo – ha detto Ciambriello – come strumento per fornire informazioni comprensibili ed immediate per i diversamente liberi. Non vuole sostituire la consultazione delle norme di legge, ma esclusivamente agevolare la comprensione del possibile accesso alle misure alternative al carcere”.