Sarno. Degrado e assenza di manutenzione del verde al Liceo Scientifico Statale “Tito Lucrezio Caro” di via Duomo, nella frazione di Episcopio

Sarno. Degrado al Liceo “Tito Lucrezio Caro”. Le segnalazioni

Degrado e assenza di manutenzione del verde al Liceo Scientifico Statale “Tito Lucrezio Caro” di via Duomo, nella frazione di Episcopio. Erbacce e degrado sono da contorno al plesso collocato nella popolosa frazione. A farsi portavoce della mancata manutenzione complessiva l’opposizione consiliare che chiede interventi immediati per le aree esterne e interne del plesso scolastico alla Provincia di Salerno a cui è affidata l’edilizia e la manutenzione scolastica degli istituti superiori. A mettere in evidenza a Provincia e Comune lo stato di degrado del plesso il consigliere di opposizione Giovanni Montoro.











Segnalazione al Comune e alla Provincia di Salerno

“Ho chiesto al Comune d’intervenire presso l’Ente inadempiente per la manutenzione del plesso scolastico. La cosa che più mi indigna è sentire parlare in campagna elettorale proprio i rappresentanti istituzionali del Comune e della Provincia di Salerno di temi quali la cultura, l’istruzione, la cura del territorio, di giovani e poi costatare tale desolante spettacolo. Invece di fare la campagna elettorale, cominciate ad amministrare e a occuparvi del territorio e dei bisogni reali della gente” dichiara Montoro dalle colonne del quotidiano “La Città”. Situazione simile di degrado anche per l’area attrezzata del parco giochi di Episcopio sempre segnalata al Comune da Montoro.