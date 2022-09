Sport. Us Angri, la carica di Del Sorbo “Ora ci vuole personalità”

L’Us Angri alla ricerca del riscatto mercoledì al “Marcello Torre” contro la Paganese, dopo i due ko consecutivi a suonare la carica è il direttore sportivo Antonio Del Sorbo. La squadra grigiorossa guidata da mister Antonio Floro Flores non passa un’ottima fase di risultati dopo l’avvio convincente contro l’Aprilia. Nella seconda e terza giornata sono arrivati due sconfitte consecutive, rispettivamente per mano di Palmese e Ilvamaddalena. Se la trasferta di Palma Campania ha visto una tragica conclusione dal punto di vista del risultato, con un 3-1 che dà poco merito alla chances create dagli angresi, la partita persa in casa contro i sardi è stato un campanello d’allarme anche dal punto di vista del gioco. A parlare dopo la sfuriata di Floro Flores post partita ci pensa il direttore sportivo dei grigiorossi Antonio Del Sorbo, che a freddo non boccia completamente la squadra scesa in campo domenica, anche se ha dimostrato evidente lacune mentali:” Il mister fa bene a caldo a spronare sé stesso e i suoi calciatori chiedendo maggiore applicazione e personalità, ma rivedendola il giorno dopo si capisce che è stata una partita che ha vissuto diverse fasi. Fino al 36esimo non avevamo subito un tiro in porta, dopodiché abbiamo vissuto un finale di primo tempo impauriti dove potevamo subire anche più di un semplice gol”. Secondo Del Sorbo la prestazione dei ragazzi non è stata pessima, anche nel secondo tempo, finché non si è scoperti di essere nemici di se stessi:” Il secondo tempo eravamo partiti bene ma con l’andare dei minuti ci siamo sgonfiati per la frenesia di provare a fare risultato pieno, con i sardi bravi a crescere. Ma in campo c’eravamo, subito dopo lo svantaggio abbiamo reagito e creato palle gol importanti”. Ancora lontana quindi l’aria di crisi e disperazione, con la dirigenza consapevole del processo dei ragazzi di mister Floro Flores:” La piazza è importante e vuole vedere personalità, su questo non ci piove. La stiamo costruendo, tanti calciatori non hanno propria questa categoria e questo girone, nonostante il loro valore assoluto, c’è bisogno di tempo ma avremo soddisfazioni”. Nel frattempo dal campo di allenamento si può festeggiare il reintegro in gruppo di praticamente tutti gli ultimi acciaccati, tra tutti Aniello Vitiello, insieme al ritorno sublimato dall’esordio di domenica del portiere promozione Luigi Sorrentino. “E’ un uomo spogliatoio che farà benissimo in campo e fuori nella cura degli under nel suo ruolo” conclude Del Sorbo.