Aereo diretto a Napoli colpito da fulmine, atterraggio d’emergenza

Il fulmine che ha compromesso la possibilità di proseguire in sicurezza, gettando nel panico i novanta passeggeri a bordo

Panico sul volo

Attimi di terrore su un aereo della compagnia low cost Easyjet, partito ieri da Milano e diretto a Napoli. Durante il volo, il mezzo è stato colpito da un fulmine che ha compromesso la possibilità di proseguire in sicurezza, gettando nel panico i novanta passeggeri a bordo.

Atterraggio d’emergenza

L’aereo diretto a Capodichino, a causa delle forti piogge che hanno interessato nella scorsa giornata l’intera Regione Campania con criticità Arancione, non ha potuto atterrare. Così il comandante, in accordo con l’equipaggio e con le torri di controllo, ha deciso di cambiare rotta tentando un atterraggio di emergenza all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari.

Lieto fine

Un sospiro di sollievo per i viaggiatori, quando l’aereo è atterrato in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e dopo il grande spavento i 90 malcapitati sono stati trasferiti a Napoli via terra.