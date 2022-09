Angri. Mercato settimanale. Riprendono furti

Donna derubata del portafoglio

Tornano i furti nel consueto mercato settimanale nel quartiere Alfano di Angri. Ieri mattina S.L. stava girando tra le bancarelle quando è stata alleggerita del suo portafoglio. Sul fatto è stata sporta denuncia presso la caserma locale dei carabinieri ai quali è stato raccontato l’accaduto, ma intanto la figlia della donna ha fatto appello sui social affinché le siano restituiti i documenti per evitare la trafila per averli.

L’appello

“Confido nella vostra bontà” ha aggiunto. La derubata ha fatto pure una descrizione dettagliata della persona dalla mano lesta, che le ha portato via in un colpo solo documenti e soldi.

Richiesti più controlli

Il problema della sicurezza nel mercato angrese è un problema antico che addolora i commercianti mercatali già gravati da aumenti di carburante e crisi economica. Si spera da parte loro che possano essere aumentati i controlli nell’area mercatale per scongiurare altri furti che lasciano sempre tanta amarezza in chi li subisce. Si esce per fare acquisti e si rientra derubati.

Anna Villani

Le Cronache di Salerno