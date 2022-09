“ANGRI TECH DAY” a cura dell’Assessorato alle politiche giovanili

3 giorni di formazione per l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani talentuosi. Iscrizioni aperte. La soddisfazione dell'Assessore Maria D'Aniello

L’opportunità Una grande opportunità, per i giovani che vogliono immettersi nel mondo del lavoro, messa in campo dal Comune di Angri e in modo particolare grazie al coinvolgimento di Maria D’aniello Assessore alle politiche giovanili. Progetto “La Serra delle Idee” Continuano gli appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “Benessere Giovani – Organizziamoci”, iniziativa del Comune di Angri all’interno del progetto “La Serra delle Idee” in collaborazione con Dpixel, a cura dell’Assessorato ai servizi sociali.

Tre giorni di networking, innovazione, crescita, sfide e premi

Il prossimo appuntamento è con gli ANGRI TECH DAYS il 27/28 e 29 settembre, una tre giorni di networking, innovazione, crescita, sfide e premi. Il prossimo appuntamento è con gli ANGRI TECH DAYS il 27/28 e 29 settembre, una tre giorni di networking, innovazione, crescita, sfide e premi.

Il Bootcamp è un evento articolato in tre giornate di full immersion in cui in cui si alterneranno formazione, brainstorming e mentoring, rivolto a giovani talenti che vogliono fare impresa

Il team identificato da dpixel beneficerà nel corso del 2023 di un percorso di incubazione e di uno spazio di coworking per sei mesi.

Le parole dell’Assessore Maria D’Aniello

E’ proprio l’Assessore Maria D’aniello a spiegare l’iniziativa di grande importanza: “Siamo alla fase finale del progetto Benessere Giovani : la Serra delle Idee. Un progetto finanziato nel 2018 dalla regione Campania.

Avviare i giovani al lavoro

Un progetto innovativo, e di formazione per i giovani del territorio per avviarli nel mondo del lavoro. Come assessore alle politiche giovanili ringrazio il caro dottore Andrea Postiglione per aver ideato e collaborato nella stesura e alla realizzazione del progetto stesso.

Ringrazio Dipxel partner importante della Serra delle idee per questo evento finale dedicato al caro Andrea.

Evento denominato Angri Tech Days programmato per 3 giorni, da la possibilità ai giovani del territorio di acquisire la formazione , la padronanza per tutto ciò che occorre per validare e sviluppare un’idea imprenditoriale.

Invito a partecipare

Invito tutti i giovani a non perdere questa grande opportunità e iscriversi al corso per portare e sviluppare la propria idea per fare impresa”.