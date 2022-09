Pompei. Ritornano disagi per scuola, cimitero e circolazione stradale

Tematiche prioritarie dell’amministrazione comunale in carica, dal momento che il suo Sindaco avviò la sua campagna elettorale criticando le condizioni precarie del Camposanto, e in ogni occasione ribadisce la priorità sacrosante dell’infanzia.

Lavori di manutenzione straordinaria Cimitero

Riferendoci ad un famoso proverbio si potrebbe affermare che il sindaco Carmine Lo Sapio in questi giorni viaggia sulla bicicletta che preferisce dal momento che proprio oggi, a causa delle previsioni meteo con allerta arancione, ha emanato un’ordinanza di chiusura del Cimitero Comunale, dove si attende la partenza di lavori di manutenzione straordinaria che oltre a riguardare i viali interni dovrebbero prevedere la ristrutturazione totale della chiesa Madre e la costruzione di loculi su iniziativa privata di una decina d’anni fa e per la quale tanti pompeiani, che avevano anticipato 2 mila euro, non hanno fatto in tempo a vedere l’inizio dei lavori perché sono deceduti prima che cominciassero, mentre le loro famiglie hanno dovuto cercare ospitalità altrove per le loro salme.

Edifici scolastici

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è stata mantenuta anche quest’anno la tradizione mai interrotta dei ritardi negli interventi. Squadre di genitori in questi giorni si recano frequentemente al Comune a cercare il confronto diretto con i politici e guardare nei loro occhi mentre promettono, come avevano fatto in campagna elettorale. Noi stessi abbiamo pubblicato le giustificazioni sui ritardi che hanno un loro fondamento. Sta di fatto, però, che non si riesce (per un motivo o per l’altro) a mantenere tempestività negli interventi in maniera di non penalizzare le lezioni scolastiche.

I disagi alla viabilità

I disagi alla viabilità nascono tradizionalmente alle piogge autunnali che ristabiliscono in via temporanea vecchi equilibri naturali del regime delle acque che qualche secolo fa avevano ritenuto possibile irreggimentare. Ci riferiamo alla rete del fiume Sarno e alle acque piovane, che nella mancanza di una rete fognaria fluiscono lungo le strade prima di arrivare a mare. Anche riguardo a queste problematiche ci sono spiegazioni e giustificazioni plausibile ma è di osservazione comune che alla fine la politica si riduce alla lista dei ritardi e al racconto di una Pompei normale che viaggia sull’ala della fantasia mentre nel concreto prevale per la gente comune un presente fatto di lamentele e sacrifici.