Salerno. 40°Anniversario dell’uccisione del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il 27 settembre 2022, alle ore 10:30, presso l’aula magna del Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno, il Magg. Antonio Corvino e il Luogotenente C.S. Pasquale Santoriello, presenteranno la graphic novel “Le stelle di Dora – Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

La commemorazione

Il libro

Il libro – illustrato da Ciaj Rocchi e Matteo Demonte 1 , redatto con gli autorevoli contributi

del Ministro della Difesa, delle Politiche Giovanili e del Capo di Stato Maggiore della

Difesa, nonché arricchito dai privati ricordi dei figli Rita, Nando e Simona – è un’iniziativa

del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per commemorare e promuovere, nel

giorno della sua nascita 2 , la figura del Ufficiale Generale dell’Arma a 40 anni dalla sua

uccisione avvenuta, per mano mafiosa, il 3 settembre 1982, mentre era Prefetto di

Palermo.

Servitore dello Stato

L’occasione sarà utile per avviare con le nuove generazioni un confronto aperto sulla

testimonianza umana e professionale che offre la figura di Dalla Chiesa quale esempio di

fedele servitore dello Stato.

Al Professor Claudio Naddeo, Preside e Rettore dell’Istituto, verrà consegnata una copia

del testo così come avverrà nei giorni a seguire, presso le altre Scuole secondarie di II

grado presenti in città.

Comando Provinciale CC