Sarno. Settembre libri: si presenta il libro di Papa Francesco

Mercoledì 28 Settembre alle ore 19.00, nel meraviglioso scenario del Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo Giuseppe Giudice e della dottoressa Serena De Caro, direttrice del museo, nell’ambito della rassegna “Settembre libri 2022 – Sarno città che legge” verrà presentato il libro di Papa Francesco, “Contro la guerra, il coraggio di costruire la Pace”, Solferino, Biblioteca Vaticana, Edizione 2022.

L’opera di Terlizzi

Al termine del dibattito, in omaggio al Vescovo, il maestro Terlizzi presenterà la sua opera “Le ali della sinodalità”, attualmente esposta a Napoli al Complesso monumentale di Santa Chiara. Modera l’incontro il giornalista Salvatore D’Angelo, Direttore responsabile di “Insieme” e Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Intervengono Andrea Monda, scrittore e saggista, direttore dell’Osservatore Romano dal 2018 e Giuseppe Palmisciano, Direttore Biblioteca diocesana, scrittore ed autore di diversi libri tra cui uno dedicato alla città di Sarno, «Cattolici e liberali a Sarno nella società di massa».













Il Vescovo

“La presenza del Vescovo alla nostra rassegna letteraria ci onora così come quella degli illustri relatori che hanno accettato il nostro invito, con la speranza che parta dalla nostra piccola città una speranza di pace e l’invito ad interrompere questo conflitto mondiale”, queste le parole del Sindaco Canfora. “La nona edizione di Settembre Libri – Sarno città che legge non poteva non affrontare la tematica del conflitto tra l’Ucraina e la Russia. Abbiamo scelto il libro di Papa Francesco perché affronta il tema della pace, indicando ai governanti la strada della pacificazione come l’orizzonte condiviso su cui costruire il nostro futuro” questa la dichiarazione dell’Assessore alla Cultura Eutilia Viscardi.











Il libro

Il libro di Papa Francesco racconta la sofferenza delle vittime in Ucraina, i volti di quanti hanno patito il conflitto in Iraq, le vicende storiche di Hiroshima, fino all’eredità, purtroppo inascoltata, dei due conflitti mondiali del Novecento, senza fare sconti a nessuno e individua nella bramosia del potere, nelle relazioni internazionali dominate dalla forza militare, nell’ostentazione degli arsenali bellici le motivazioni profonde che stanno dietro alle guerre che ancora oggi insanguinano il pianeta. Brani del libro saranno letti dalla voce del maestro Antonio Izzo, momento musicale affidato al maestro Gaetano Vergati ed al suo sassofono. Degustazioni a cura dell’Istituto Alberghiero Domenico Rea di Nocera Inferiore. “Rimetti la spada nel fodero!” dice Gesù nell’orto degli ulivi. Siamo consapevoli della sofferenza di tanti per la guerra? Siamo coscienti dei rischi per l’umanità? Cerchiamo in qualche modo di spegnere il fuoco o pensiamo che la guerra non ci tocchi da vicino?” Papa Francesco.