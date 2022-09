Scafati. Il Comitato “San Pietro Villaggio” propone il Controllo del Vicinato

Emergenza sicurezza, i residenti del quartiere San Pietro si organizzano da soli e sono pronti a lanciare la proposta di un nucleo di controllo del vicinato. Non sono tempi sicuri all’interno della periferia scafatese, con il quartiere sanpietrino da mesi tornato alla ribalta delle cronache per i continui furti di veicoli susseguiti a ritmo quasi quotidiano. Dopo la denuncia da parte di alcuni cittadini tra cui il segretario di Scafati Arancione Francesco Carotenuto, nella mattinata di domenica 25 Settembre si è tenuta un’assemblea pubblica rivolta agli abitanti della contrada. Al centro i dubbi e le proposte condivise del comitato “San Pietro Villagio”, nato prima dell’estate, che ha analizzato con i presenti le varie storie di violenza e furti subite, in particolare su via Abate Cuomo. Shoccante in questo senso la storia di una signora che ha raccontato come in poco più di vent’anni abbia subito ben sette furti d’auto, con i veicoli parcheggiati sempre fuori dalla propria abitazione. Una storia di abbandono e vandalismo che si radica nella mancanza di controllo dell’area, con l’assenza di agenti fissi sul posto e di un sistema di videosorveglianza che insieme alla morte sociale di un luogo sempre più inabitato rende San Pietro un bocconcino troppo prelibato per i malintenzionati. Infine, la posizione strategica del quartiere aiuta i ladri, visti i collegamenti della ss268 sia a sud che a nord del quartiere, per non parlare di possibili vie di fuga nel napoletano attraverso via Poggiomarino. Per rispondere a tutto ciò, i residenti hanno deciso così di costruire un corpo di controllo del vicinato, una vera e propria task force cittadina che attraverso un protocollo chiaro e rigido avrà il compito di aumentare la sensibilità e la sicurezza dei cittadini sui luoghi della propria contrada. “Non parliamo di ronde o di azioni squadriste” ribadiscono i residenti all’interno del documento che sarà protocollato appena possibile all’amministrazione Salvati, costruito in più parti e che vede un reale coinvolgimento delle forze dell’ordine. Polizia Locale e Carabinieri saranno fondamentali nel periodo di formazione di quello che sarà il nucleo di controllo del vicinato, con i residenti che chiedono inoltre un presidio fisso del Comando Locale all’interno dei locali del centro polivalente in via Poggiomarino.