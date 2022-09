Angri. Polemiche e critiche per l’antenna a fondo Caiazzo, il sindaco chiarisce

Da giorni, critiche e foto circolano sui social locali aizzando animi e sollevando malcontento specie in chi abita in zona, così il sindaco Cosimo Ferraioli è intervenuto per chiarire le cose.

È polemica per l’installazione di un’antenna radio nel Fondo Caiazzo ad Angri.

La dichiarazione del Sindaco

“Il comune non può impedire l’installazione di antenne di telefonia mobile. È il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il 5G, che decide. Quindi atteso che i governi stabiliscono chi può o non può e secondo quali criteri, installare impianti, i sindaci non possono negare dette installazioni, per il semplice motivo che non hanno voce in capitolo. Sono gli uffici che a richiesta devono, in applicazione alle leggi dello Stato, autorizzare.













La competenza è riservata per legge allo Stato

“Aggiungo, inoltre – dice il primo cittadino – che in relazione alla problematica della determinazione delle soglie di emissioni elettromagnetiche e dei valori di attenzione, la competenza è riservata per legge allo Stato, il quale monitora tali soglie attraverso l’operato delle varie Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale competenti per territorio”. Le preoccupazioni di alcuni abitanti della zona interessata dall’installazione sono legate alla salute, temono che l’antenna possa arrecare problemi. Altri ancora fanno notare invece che esteticamente non è un bel vedere per il territorio.











Il primo cittadino taglia corto sull’argomento e assicura che tra qualche giorno fornirà “tutte le delucidazioni in merito”.

“Sono certo – ha aggiunto Ferraioli – che se ognuno di noi provvedesse ad approfondire gli argomenti senza sparare sentenze che sottolineano la propria incompetenza, riusciremmo a costruire qualcosa di grande per questa città. Perché aprire Facebook è facile, dare risposte concrete che rispecchiano la realtà dei fatti è molto più difficile per chi ha intenti personali e ricordate che se certe cose accadono è perché vengono imposte dall’alto”.

Il Comune di Angri, ad inizio di questa consiliatura, si è dotato di un regolamento per l’installazione delle antenne, pubblicato sull’albo pretorio ad Aprile 2021. Regolamento ora allo studio di alcuni cittadini.

Anna Villani

Fonte: le Cronache Salerno