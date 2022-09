Pompei. Per Natale i bambini di  Messigno torneranno  nella loro scuola

E’ un impegno che l’assessore Michele Troianiello ha assunto nei confronti di una nutrita rappresentanza di genitori della scuola dell’infanzia della contrada Messigno di Pompei che ha ricevuto a Palazzo de Fusco mercoledì 21 settembre. “Farò di tutto perché gli scolari più piccoli di Messigno festeggino con il panettone di Natale nella loro scuola di appartenenza”.

Sicurezza ambientale

Rappresenta un sacrificio di non poco conto ed una preoccupazione in più per le famiglie di Messigno il pensare ai loro bambini piccoli ospitati in un edificio scolastico lontano da casa e costruito nel secolo scorso dove, nonostante recenti lavori di ammodernamento, la sicurezza ambientale non è la stessa di quello vicino casa. Sorprende il tono eccessivo che la questione ha assunto sui social e la replica di segno ancora superiore in cui, data la materia della polemica, sarebbe stato molto più uno scambio amichevole di opinioni che uno scontro con minacce eccessive.

Delegazione comunale

Alla fine risulta che una delegazione comunale guidata dallo stesso sindaco Lo Sapio ha eseguito un sopralluogo presso l’Istituto “Sacro Cuore” di via Colle San Bartolomeo a Pompei dove sono ospitati per il tempo breve dei lavori di manutenzione gli scolari di Messigno. E’ stato rilevato un reportage fotografico completo dei luoghi ed ora sulla base di quelle foto si afferma ;”Sono false le accuse lanciate attraverso i social: Gli ambienti della scuola Scaro Cuore sono puliti, accoglienti e in totale sicurezza”. Per quanto riguarda la sicurezza dello stabile è stato giustamente sottolineato che il piano destinato ai bambini della scuola dell’infanzia è isolato dai piani superiori mediante un muro divisorio. Inutile dire che così come hanno fatto i genitori dei bambini di Messigno, anche l’amministrazione comunale ha pubblicato una serie di foto evidentemente scattate da punti di vista diversi dalle prime. Non ci pare proprio il caso di alimentare una controversia che non doveva proprio nascere dal momento che le due parti in causa hanno a cuore allo stesso modo l’educazione e la salute dei bambini della scuola di Messigno.