Scafati. Salvati a caccia del voto decisivo

Tutto in una sera. Lunedi 3 ottobre il Consiglio Comunale sarà chiamato a votare non solo il bilancio di previsione 2022/24, ma anche l’assestamento di bilancio e la salvaguardia degli equilibri. Se l’amministrazione guidata da Cristoforo Salvati dovesse riuscire a superare questo scoglio, trovando i 13 voti e quindi una nuova maggioranza, a stretto giro l’aula sarà chiamata a votare anche il bilancio consolidato. E soltanto dopo quest’ultimo banco di prova la documentazione potrà essere trasmessa alla Cosfel per il via libera alle 44 assunzioni previste. Il bilancio consolidato è stato approvato dalla giunta comunale la settimana scorsa. Una delibera dalla quale spicca l’assenza di Raffaele Sicignano, l’unico assessore rimasto nell’esecutivo come espressione del gruppo dei dissidenti composto da Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. Coppia passata all’opposizione e che ha già votato contro il bilancio di previsione la volta scorsa. Segnali di una pace che non si è ancora trovata, e nonostante le pressioni sia dei vertici locali che provinciali di Fdi, il gruppo tiene ferma la sua posizione di non rientrare. Resta in piedi la richiesta di Nicola Cascone e Anna Conte di azzerare la giunta e dare vita a un esecutivo “di scopo”. Proposta che Salvati ha definito irricevibile, anche perché, pare, tra la rimodulazione delle deleghe sarebbero state messe in discussione anche l’Urbanistica (da sempre nelle mani del sindaco) e le politiche sociali in mano a Sicignano. Ad influire sul bilancio anche l’esito del voto, con i risultati non proprio brillanti di Fdi, a circa otto punti percentuali sotto al dato nazionale. Fermo il no al Bilancio del gruppo Insieme per Scafati. “Voteremo contro un bilancio fallimentare, e per porre fine alla fallimentare esperienza Salvati” puntualizza Michele Grimaldi. Sarà comunque battaglia in aula a colpi di emendamenti. “In ogni caso, stiamo lavorando ad una serie di emendamenti che nella malaugurata ipotesi il bilancio venisse approvato, provano a dare alcune risposte di dignità alla città – aggiunge Grimaldi – Tra questi, la nostra proposta di destinare 50mila euro del Fondo di Solidarietà Comunale a doposcuola pomeridiani gratuiti e per combattere la dispersione scolastica e la povertà educativa. Fondi, che beninteso, rischiavano di essere persi, e che invece potrebbero essere usati per dare una opportunità a tanti bambini e tante famiglie scafatesi. Anche il bilancio fosse bocciato, così come ci auguriamo, questa sarà una delle prima proposte che faremo al commissario prefettizio”. Il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esprimersi anche sull’atto di indirizzo della giunta che impegna l’ufficio Patrimonio a non rendere prioritaria la vendita di Stadio Vitiello e Palamangano. Entrambe le strutture sportive sono infatti, da anni oramai, considerate patrimonio allineabile dall’amministrazione comunale.

Adriano Falanga