Agro. Incontro con Bianchi per il presidente CPS di Salerno Giuseppe Branca

C’è anche uno scafatese nell’incontro voluto dal ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi con i vari rappresentanti degli organi di consulta provinciale studenteschi. Giuseppe Branca, scafatese doc e attualmente maturando al Liceo Renato Caccioppoli di Scafati, ha presenziato insieme a tanti altri ragazzi all’evento voluto dal ministero dell’istruzione per augurare un buon anno scolastico a tutti sotto il segno della costruzione democratica e della difesa di diritto fondamentali come lo studio e la ricerca, con un occhio all’ambiente e alla digitalizzazione.

Le parole di Branca

Branca è infatti stato nominato presidente della consulta provinciale studentesca di Salerno da qualche mese, un motivo di orgoglio per lui ma anche di grande responsabilità. “Noi studenti incontriamo il ministro dell’istruzione Bianchi. È un onore per me Giuseppe Branca, rappresentante del liceo scientifico Renato Caccioppoli di Scafati e presidente provinciale della cps Salerno, incontrare e dialogare con il ministro dell’istruzione sui temi della scuola in vista dell’anno appena iniziato, temi importanti come la didattica digitale e la transizione ecologica, così come citato nel PNRR” questa la dichiarazione di Giuseppe Branca presidente della consulta provinciale studentesca di Salerno” sono le sue parole terminato l’evento.