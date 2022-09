Angri. E’ allarme furti in città

Cresce il timore degli angresi per l’escalation di furti in città. Dopo il boom di furti di catalizzatori alle auto parcheggiate in strada di notte, tornano i danni alle auto trafugate per portare via oggetti anche di poco conto.

Cresce il timore degli angresi per l’escalation di furti in città. Dopo il boom di furti di catalizzatori alle auto parcheggiate in strada di notte, tornano i danni alle auto trafugate per portare via oggetti anche di poco conto oppure il classico impianto stereofonico.

L’episodio accaduto in queste mattine

S.F. ha avuto un’amara sorpresa nei pressi di via Concilio quando ha ripreso l’auto. Ignoti avevano portato via l’impianto radio, letteralmente staccato con forza, dopo avere rotto il vetro anteriore dell’abitacolo. Stessa cosa qualche giorno prima era avvenuta in via Matteotti. Parliamo di zone centrali proprio. Non periferia. Qualche voce cittadina vocifera che potrebbe trattarsi addirittura di una gang di ragazzi che opererebbe dandosi alla fuga a bordo di scooter capaci di dileguarsi in poco tempo.

Il messaggio sui social

“Metto questo post per avvisare ma so già che mai niente si risolverà e so che succederà ancora a noi poveri cittadini onesti e lavoratori!” ha detto la derubata di ieri, che ha voluto così mettere in allerta i propri concittadini. Dopo i furti di portafogli al mercato settimanale del sabato ed i catalizzatori portati via col favore della notte in estate, in tanti punti cittadini, tornano ora i piccoli furti che arrecano grandi danni. Ripristinare il vetro e rimettere l’impianto di alta fedeltà con i prezzi di oggi non è cosa da poco. Un danno che si somma pure all’inconveniente di dover guidare con il vetro mancante e prendersi l’acqua che è caduta in modo battente da domenica scorsa.

Si spera nella videosorveglianza

Si spera nei fondi che il comune di Angri cerca di attingere tramite un bando del Ministero dell’Interno in maniera tale da potenziare le videocamere cittadine e tenere sotto controllo il territorio. Il malcontento di molti cittadini nasce dalla preoccupazione di sentirsi inermi rispetto a fatti come questi assolutamente non prevedibili e che colpiscono i sacrifici economici a cui già ci si sottopone ogni giorno e che magari oltre a contravvenzioni e al rispetto dei ticket di sosta il cittadino possa contare pure su una maggiore sicurezza locale. La serenità di poter sostare o parcheggiare liberamente e ritrovare cose e auto al loro posto.

Anna Villani

Fonte: le Cronache Salerno