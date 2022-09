Angri. La storia di Peppe Smaldone, icona dei grigiorossi, negli anni ’60

Angri. La storia di Peppe Smaldone, icona della squadra grigiorossa, negli anni ’60

Diciassette anni fa, il 28 settembre del 2005 moriva lo storico calciatore dell’ Angri, un genio del pallone, molto presto dimenticato.

Angrese di nascita

Una vita legata indissolubilmente all’Angri e ad Angri, quella di Giuseppe Smaldone. Vigile urbano e impiegato comunale in qualità di economo, oltre che storico calciatore grigiorosso, nacque ad Angri il 5 dicembre del 1938, da Federico Smaldone, capo reparto nelle cotoniere e Annunziata Attianese. Sposò nel 1968 Gina Morrone e ha avuto tre figli.

La sua prima squadra “Fiordaliso”

La sua prima squadra, nei primi anni 50, fu formata da tanti suoi amici tra cui, Peppe Abate, già presidente della Pro Loco Angri, ora presidente onorario, Poldino Iannone ed altri. Il presidente era Matteo Ariaudo, il nome della formazione era tutto un programma “Fiordaliso”.

Da sinistra in piedi: Peppe Smaldone, Bruno D’Ambrosio, Ferdinando Vaccaro, vicino al presidente Poldino Iannone, presidente Ariaudo, Gerardo D’Ambrosio ( detto Scio’ scio’ ), Emilio Fattorusso, dott. Luigi Toscano. Ultimo a destra Giuseppe Abate.

La carriera calcistica

Il primo approccio con una società importante fu nella stagione 1956/1957. Giocò infatti nel Napoli, in seconda squadra, quando l’allenatore era Amadeo Amadei, che allenò anche la Nazionale Italiana di calcio.

Nel 1958 arrivò nella squadra grigiorossa, fu acquistato per 90 mila lire dal presidente, il professore Ferrigno, su intermediazione di Guido Desiderio, figura storica angrese, conosciuto come Guiducc ‘o currier.

In questo periodo, con la casacca grigiorossa, da ricordare la partita contro i Postelegrafonici di Salerno, campionato dilettanti, nella quale segnò da centravanti, ben 9 gol.

Il trasferimento di un milione di lire

Nella stagione 1960/1961, fu ceduto alla Salernitana in serie C, per la cifra di 1 milione di lire, una cifra importante per quei tempi. Il trasferimento destò molto scalpore nell’ambiente tanto che tutta la stampa dell’epoca se ne occupò con titoli a carattere cubitali.

Passò al Bisceglie in serie C dopo un anno e successivamente in serie D con Atripalda e Scafatese.

La sua carriera terminò quando fece ritorno ad Angri come mediano alla fine degli anni ’60, partecipando al successo per la promozione in serie D, segnando il gol della vittoria per 1 a 0 contro la Acerrana.

Le convocazioni

Nel corso della carriera è stato più volte convocato per le rappresentative regionali e in una sola occasione anche per la nazionale dilettanti.

Ha svolto le funzioni di direttore sportivo dell’Angri, quando il presidente era Giovanni Ferraioli tra fine ’70 e inizio ’80.

È morto il 28 settembre del 2005.

Troppo presto dimenticato

Nonostante un segno così importante lasciato ad Angri, Peppe Smaldone non ha avuto dopo la sua morte quello che meritava, troppo presto dimenticato. Le nuove generazioni non ne conoscono nemmeno l’esistenza, anche se i loro padri e i loro nonni hanno sognato e gioito con i suoi goal e le sue evoluzioni calcistiche.

È importante che noi che l’abbiamo conosciuto, ne portiamo avanti la memoria per trasferirla ai nostri figli, alle nuove generazioni. Deve essere non solo un modo per esprimere la riconoscenza che una comunità ha nei confronti di un suo concittadino, ma anche un dovere morale per non dimenticare le sue gesta che continuano così a vivere in ognuno di noi.

Aldo Severino

