Azione Sarno: “Elezioni politiche: buone basi per le attività future”

Sarno. Raccoglie il quattro per cento dei consensi il Terzo Polo di Carlo Calenda nella città del Monte Saro.

Azione dimostra

Ad appena due anni dalla nascita, Azione è dunque riuscita a conquistare una discreta fetta di elettorato che, “almeno nella città dei Sarrastri ha dato dimostrazione di impegno e dedizione alla causa – ha dichiarato il segretario cittadino, Vincenzo Sirica – ottenendo un discreto riscontro in termini di voti raccolti e contribuendo in modo importante al successo della rielezione dell’onorevole Carfagna e del nostro segretario provinciale, l’avvocato Antonio D’Alessio, che, per la prima volta entrerà in Parlamento”.

I candidati eletti

Non solo numeri, questi, ma soprattutto terreno fertile e stabile su cui gettare le basi per il futuro e per la crescita del territorio, considerando anche che proprio il Terzo Polo è riuscito a portare alla Camera dei Deputato il suo segretario provinciale, Antonio D’Alessio. A dare man forte al neoeletto segretario provinciale, anche la conferma della rielezione dell’ex ministro per il Sud, Mara Carfagna.

L’obiettivo

Azione infatti fa del coinvolgimento della popolazione uno dei punti focali del suo impegno, avanzando proposte di interesse pubblico, che possano alimentare la curiosità dei più, per avvicinare, soprattutto, i più al territorio, ai suoi punti di forza ed anche alle problematiche.

Certamente, ciò è avvenuto perché “In un’epoca assai difficile, dove il campo delle élite politiche produceva forme di distacco e di crescente disinteresse del popolo verso le istituzioni e i loro rappresentanti, il compito di riportare la politica in mezzo alla gente e farla diventare motivo di passione civile e argomento di discussione non si presentava agevole e scontato”.

Proprio su questo sentiero, dunque, il gruppo politico cittadino poserà le fondamenta per affrontare le prossime sfide politiche.

Carmela Landino