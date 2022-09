Riparte dal PalaGymnasium la seconda stagione della King Assaje tra la voglia di riscatto sportivo e l'intenzione di continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio.

Basket. A Scafati inizia la seconda stagione della King Assaje

L’obiettivo è sempre lo stesso, divertire e divertirsi, continuando a diffondere una cultura dello sport che sia aggregazione e opportunità sociale. Inizia ufficialmente la seconda stagione della “squadra del popolo” della King Assaje, iscritta anche quest’anno al campionato UISP.

La vittoria sfiorata nella scorsa stagione

Una rivincita nella categoria per gli uomini del presidente Vincenzo Focone e del coach Andrea Bufalo, vicinissimi nel loro primo anno dalla fondazione alla vittoria delle relative Final Four. Una gioia negata solamente in finale, con i gialloblù minors sconfitti al Palagymnasium contro i Diamond Basket di Volla. Quest’anno l’obiettivo principale sarà quindi confermarsi agli apici del campionato amatoriale, provando a raggiungere una vittoria che farebbe felicissima una squadra circondata da tantissimi fans.

L’aggregazione, l’obiettivo costante

Gli obiettivi agonistici passano però in secondo piano rispetto la voglia infinita di continuare ad essere un riferimento sociale e comunitario per il proprio territorio. I giovani negli ultimi mesi sono stati promotori di diverse iniziative con associazioni culturali e sociali del territorio, mostrando sensibilità per tematiche che condizionano la vita del territorio scafatese. Su tutte l’iniziativa “The Cage”, che ha visto il ritorno dopo anni di un torneo di basket amatoriale all’interno del playground presente all’interno della Villa Comunale.

Le parole del presidente Focone e del vicepresidente Annunziata

“E’ un progetto che portiamo avanti credendoci, sperando di continuare ad avere il seguito avuto lo scorso anno” sono le prime dichiarazioni del presidente della King Assaje Vincenzo Focone “Vogliamo divertirci e creare qualcosa per la città, l’obiettivo è vincere ma nel frattempo bisogna allenarsi e scoprire dove possiamo arrivare”. Aggiunge poi il vicepresidente Jacopo Annunziata :”Vogliamo rifarci della gioia spezzata durante lo scorso campionato, ma abbiamo anche tanti progetti sociali da riprendere su temi come la violenza sulle donne e la fruizione degli spazi sportivi in città”.