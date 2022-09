Pagani. Al Polo oncologico asportato tumore di 10 chili (video)

Pagani. Al Polo oncologico asportato tumore di 10 chili

Eccezionale intervento effettuato all’ospedale di Pagani, presso il reparto di Chirurgia oncologica diretta dal professore Massimiliano Fabozzi. L’equipe medica ha infatti asportato una massa tumorale da ben 10 chili a una paziente ventottenne residente nell’agro nocerino.

Tumore addominale

Da quanto si apprende dal quotidiano “La Città” la neoformazione occupava completamente l’addome, schiacciando l’intestino e i grossi vasi sanguigni principali e rendendo difficile gli atti respiratori oltre che la deambulazione per il relativo peso. La massa tumorale raggiungeva la misura di circa 50 centimetri per 25 centimetri e per asportarla l’equipe guidata dal professor Fabozzi ha dovuto praticare un’ampia incisione addominale.













Intervento tempestivo

Un intervento tempestivo per far modo da ripristinare celermente le normali funzioni fisiologiche. Tutto questo è stato possibile con l’aiuto e l’assistenza dell’intera equipe chirurgica e anestesiologica e infermieristica della struttura paganese. L’intervento è sarebbe durato circa due ore e la paziente è stata dimessa dopo tre giorni in relative buone condizioni di salute. La donna sarebbe tornata a condurre uno stile di vita sostanzialmente nella normalità.

Il servizio è di Aldo Severino