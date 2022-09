Pagani. Giornata nazionale Plastic Free: passeggiata ecologica

Sinergia tra le Associazioni

In occasione della giornata nazionale di Plastic free, l’Associazione Pagani al centro e le Associazioni Plastic Free, Associazione “Una Pagani migliore”, il Gruppo Scout Pagani 1 ed i ragazzi dell’Indomita Pagani, presentano con entusiamo l’iniziativa Cleanup Sentiero CAI 320.

Ri-scopriamo la Torretta

Gli esponenti delle associazioni spiegano: “Domenica 2 Ottobre infatti, in occasione della giornata nazionale di Plastic free, ci ritroveremo alle ore 9.30 in via Comunale Amalfitana 59 (nei pressi della fontanella) per una passeggiata ecologica e percorrere parte del sentiero CAI 320 per ripulirlo dai rifiuti che lo infestano (solo quelli raccoglibili, non ingombranti o pericolosi).

Stato di abbandono

Un percorso su cui bisogna accendere sempre di più i riflettori, che collega Pagani al Valico di Chiunzi ed alla Costiera Amalfitana con qualche chilometro di passeggiata in mezzo alla natura regalando frescura e panorami mozzafiato, ma anche tanta rabbia per lo stato di abbandono in cui versa.

Sappiamo bene che questo evento non basterà a portare il sentiero allo splendore che merita, ma crediamo che farlo conoscere a più persone possibili sia un passaggio fondamentale.

L’invito a partecipare

Tutti coloro che vorranno unirsi a noi saranno i benvenuti, basterà indossare un abbigliamento comodo, guanti e scarponcini (in alternativa, scarpe da ginnastica). Vi aspettiamo per trascorrere insieme una piacevole mattinata immersi nel mezzo della natura” – concludono dalle associazioni.