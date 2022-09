Pompei. Consiglio comunale: tre consiglieri abbandonano l’aula per protesta

La protesta

La protesta è scattata sull’interpretazione della delibera sulla quarta variazione al bilancio di previsione quando Di Casola ha discusso animatamente con il segretario generale del Comune di Pompei sul conteggio (secondo lui inesatto) riguardante l’importo complessivo dell’operazione. Sul versante opposto Martino ha argomentato che la delibera in discussione era già passata in giunta e pervenuto in delibera dotato del parere di competenza dei revisori dei conti. In conclusione Di Casola ha richiesto il ritiro dell’atto di delibera a causa dell’incongruenza dei conteggi. Iniziativa non recepita dal presidente del consiglio e dalla maggioranza comportando la manifestazione di protesta con abbandono dell’aula di consiglio di Di Casola insieme ad altri due colleghi di minoranza.

Tre osservazioni: La prima

L’iniziativa odierna asce al culmine di un periodo di tensione creata da duri attacchi (recentemente per la denuncia di un deposito illegale di spazzatura nella Ripuaria e lo stato di sicurezza e igiene dell’Istituto Scaro Cuore che ospita in via provvisoria i piccoli allievi della scuola di Messigno). Lo Sapio e i suoi accusano gli avversari politici per dichiarazioni di calunniose e di offesa personale della figura istituzionale del sindaco di Pompei minacciando il ricorso Alle vie legali. Sul versante opposto Di Casola e compagni parlano senza mezzi termini di imbavagliamento dell’opposizione riguardo al rifiuto della diretta streaming e di arroganza e pressioni ricattatorie relativamente alla minaccia di far ricorso alla via giudiziaria.

La seconda

Si è confermata la differenza di strategia politica tra diversi gruppi consiliari che compongono l’opposizione politica nel Comune di Pompei perché il consigliere comunale Caccurri (I.V.) e il consigliere Marra (FdI) hanno precisato nei loro distinti interventi una modalità diverse di denuncia, come ha spiegato Caccurri, parlando anche a nome di Estatico, mentre Marra ha richiesto a Lo Sapio più informativa e partecipazione alle decisioni strategiche

La terza

Il consiglio comunale di oggi ha messo in evidenza il lento ma progressivo logoramento di rapporti all’interno della minoranza dove i tre consiglieri comunali rimasti a votare si sono astenuti su due delibere (convenzione tra Pompei e Lettere per lo svolgimento associato delle funzioni di segreteria generale e ingresso del comune di Boscotrecase nella Centrale Unica di Committenza tra 5 amministrazioni comunali). Allo stesso tempo la presenze nei banchi della maggioranza ha messo in evidenza che essa non gode (in compattezza) salute migliore. Appare evidente che con la sua assenza lo “zoccolo duro” dell’ex gruppo dei dissidenti ha esternato in forma silenziosa, ma non meno evidente, il suo disappunto.