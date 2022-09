Sarno. Forza Italia ringrazia gli elettori per il successo

Nella città di piedi del Monte Saro Forza Italia raccoglie consensi determinanti per ciò che concerne il successo della coalizione di centro destra.

Le dichiarazioni di Giuseppe Agovino

“L’importante risultato raggiunto nella nostra città -commenta Giuseppe Agovino, referente cittadino del partito e capogruppo al Comune – è una prova evidente del nostro ottimo stato di salute e premia l’impegno di quanti, in questi giorni, si sono profusi perché il centrodestra vincesse questa tornata elettorale. Siamo ripartiti con piena grinta e con grande entusiasmo, siamo, come Forza Italia, la seconda realtà della provincia di Salerno e non ci fermeremo; l’avere un governo amico supporterà sicuramente il nostro lavoro”.

“Forza Italia – commenta ancora Agovino – supera il PD: è la risposta più soddisfacenti a quanti ci davano per agonizzanti o finiti. Siamo la seconda realtà del centrodestra”.

“Questo importantissimo risultato – aggiunge ancora Agovino – è un premio alla coerenza e alla tenacia del gruppo dirigente, alla capacità e al coraggio di rinnovarsi e di innovare, al fatto che questo partito sia una comunità di intenti, di valori e di progetti condivisi. E’ un ottimo segnale – conclude Agovino – che premia il lavoro di tutti i nostri iscritti e simpatizzanti, e ci motiva ancor di più nella costruzione di un grande progetto per Sarno, città ormai ferma, agonizzante, dopo dieci anni di malgoverno Pd”.

I ringraziamenti

Dopo aver dunque rilasciato le sue dichiarazioni in merito ai risultati di questa tornata elettorale, il referente cittadino di Forza Italia Sarno ha ringraziato gli elettori, e tutti quanti hanno confermato la loro fiducia al partito.

Carmela Landino