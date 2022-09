Scafati. Dopo il Polverificio, i ladri fanno visita a stadio e Palamangano

Dopo il Polverificio, finiscono nelle grinfie della “banda del rame” anche lo stadio comunale Vitiello e il Palamangano. Entrambe le strutture sono state saccheggiate dai ladri, ingenti i danni, in particolar modo quelli arrecati allo stadio. Il “Giovanni Vitiello” è purtroppo al momento inutilizzabile, siccome i ladri hanno trafugato tutto il rame dai cavi elettrici, compreso quello delle torrette di illuminazione. “Sono profondamente delusa – le parole di Laura Semplice, assessore allo sport – perché mi rendo conto che non c’è nessun rispetto per il bene pubblico, soprattutto in una città come la nostra, dove calcio e basket sono molto sentiti nella popolazione”. L’assessore ieri mattina è stata sul posto con i responsabili di Palazzo Mayer e con i carabinieri della locale tenenza per una quantificazione del danno, ma soprattutto per capire come riuscire, e con quali risorse, a rendere nuovamente fruibile lo stadio dopo i gravi danni riportati. E’ andata “meglio” al PalaMangano, dove la struttura non ha subito danni, considerato che i ladri hanno portato via diversi computer e portatili, con i condizionatori, dagli uffici. Un danno di diverse migliaia di euro, che almeno non compromette la fruibilità dell’impianto. Grave invece la situazione allo stadio Vitiello, situato ad appena duecento metri dal palazzetto. L’impianto sportivo, utilizzato sia dalla Scafatese Calcio che da decine di altre associazioni, è purtroppo fuori uso perché mancante di impianto elettrico funzionante. Non indifferente il danno, sia economico che sportivo. “Stiamo facendo le dovute valutazioni – spiega la Semplice – l’obiettivo è di riuscire a ripristinare tutto nel breve tempo. Resta però la rabbia e la delusione di fronte a un simile scempio”. I furti sono stati portati a segno probabilmente la notte del 25 settembre, complice la tornata elettorale e l’allerta meteo. I carabinieri hanno già avviato le indagini del caso, e acquisito le immagini di videosorveglianza che circondano le due strutture sportive. Non ci sono elementi che possano far pensare ad una unica banda specializzata in simili attività criminose. Appena una settimana fa il campo di basket aveva visto la fine della lunga vicenda legata ai lavori di adeguamento per l’idoneità al campionato di seria A1. Grazie ad una convenzione votata dalla giunta di Cristoforo Salvati, sarà la società di Basket a seguire i lavori, fino a concorrenza di 40mila euro. Somma che sarà defalcata in due anni dai canoni di affitto per l’utilizzo della struttura. Situazione simile anche per lo stadio, limitato ad una capienza di soli 200 posti, e in attesa del completamento dei lavori necessari per l’agibilità. Una situazione che aveva comportato la protesta dei tifosi, e sui quali oggi si riversano anche le conseguenze del furto.

Adriano Falanga