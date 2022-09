Sport. Oggi Paganese-Angri, il ritorno di un derby dell’agro

Alle ore 15 allo stadio "Marcello Torre" va in scena il primo derby dell'agro del girone G di serie D. Per gli azzurrostellati occasione di rilancio contro i grigiorossi feriti ma con tantissima voglia di rivalsa.

E’ il giorno di Paganese-Angri, i grigiorossi alla ricerca del riscatto in un derby caratterizzato dalla tutela dell’ordine pubblico. Solo i tifosi di casa potranno essere spettatori di uno degli scontri più interessanti che l’agro propone in questa stagione calcistica. Una decisione figlia della scelta del Prefetto confermata anche dai problemi di ordine pubblico di sabato scorso in occasione di Gelbison Taranto.

Il punto dell’Angri

Una partita blindata che la squadra di Antonio Floro Flores deve assolutamente sfruttare per rilanciarsi in campionato dopo le due sconfitte con Palmese e Ilvamaddalena che costringono gli angresi ad avere tre punti in tre gare, un bottino magro con i cugini al momento avanti di due lunghezze in classifica. Rispetto l’ultima debacle in casa i grigiorossi potrebbero cambiare diversi interpreti, ma tutto dipende dal ballottaggio in porta tra Sorrentino e Bellarosa, il primo favorito sul secondo che potrebbe però sbloccare un ruolo da under in mezzo al campo. Per il resto, in attacco probabile il rilancio di Varsi e il ritorno a centrocampo, in partita in corso, di Aniello Vitiello, uno degli eroi promozione dello scorso campionato di Eccellenza.

Paganese: un derby per spiccare il volo

Per la formazione di mister Giampà la partita è un’occasione importante in termini di classifica, con i tre punti che potrebbero rilanciare gli azzurro stellati nelle parti alta della classifica. Una buona notizia in tal senso arriva dal recupero ormai completato dell’attaccante Gueye, convocato a pieno titolo per il match di oggi.

“E’ una partita sentita e difficile perché l’Angri ha raccolto meno di quanto meritasse. Giocano palla a terra e hanno calciatori di indiscusso livello, sarà una partita della vita ma bisogna essere concentrati contro una squadra dalla grande organizzazione tattica” sono parte delle parole di mister Domenico Giampà alla vigilia “Si deve sempre migliorare, abbiamo fatto degli errori in questi tre partite ma abbiamo dimostrato di essere maturati”.