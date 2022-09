Angri. Antenne per la telefonia: le precisazioni di Ferraioli (video)

Antenne della telefonia installate sul suolo comunale. Il sindaco Cosimo Ferraioli fa chiarezza sull’installazione di antenne radiomobili a Fondo Caiazzo e nel parcheggio comunale di Via Semetelle, alle spalle della sede comunale. I due impianti che hanno allarmato i cittadini anche a mezzo social.













Solo uno spostamento

Per l’antenna di Fondo Caiazzo si tratta, però, di uno spostamento di poche centinaia di metri: dalla torre faro dello stadio Novi al suolo comunale degli ex prefabbricati. Il Comune di Angri, a inizio di questa consiliatura, si è dotato di un regolamento per l’installazione delle antenne, pubblicato sull’albo pretorio ad Aprile 2021. Regolamento messo però in discussione da alcuni cittadini.

Il servizio è di Aldo Severino