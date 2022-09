Caro bollette. Panificatori scendono in piazza

Il problema della crisi energetica sta schiacciando tutti i settori. Allo stremo delle forze i commercianti che non riescono più a mantenere aperte le saracinesche a causa di costi insostenibili.

I panificatori, provenienti da tutta la Campania, si sono dati appuntamento in piazza Plebiscito a Napoli per le ore 13 di oggi 29 settembre.

Le parole del presidente dell’associazione Domenico Filosa

“I panificatori aderenti a Unipan Confcommercio Campania – spiega in una nota il presidente dell’associazione Domenico Filosa – saranno presenti in piazza con i loro furgoni per far sentire la propria voce e sollecitare l’intervento immediato delle istituzioni a sostegno di un settore che rischia di scomparire”.