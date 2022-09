Meta. Sindaco Tito annuncia dimissioni sui social

Il sindaco con un post sui social annuncia le sue dimissioni. “Rimarrò uomo libero e non cedo ai ricatti”.

Giuseppe Tito, sindaco di Meta, in Penisola sorrentina, ha annunciato le sue dimissioni con un post su Facebook.

Il messaggio

“Volevo ringraziare tutti i metesi per la stima e il vostro affetto manifestatomi in questi 8 anni da sindaco di Meta – scrive – Con mio grande rammarico vi comunico che in questo momento sto rassegnando le dimissioni dalla carica di sindaco. Io amo Meta, ma rimarro’ sempre un uomo libero e non cedo ai ricatti”.

La decisione

La decisione arriva dopo l’annuncio di ieri dallo stesso Tito di un azzeramento della giunta comunale. Probabile che dietro la scelta ci sia l’esito del voto per le elezioni di domenica scorsa e qualche frizione con alcuni consiglieri comunali assenti questa mattina.

Fonte Ansa