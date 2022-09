Pompei. In conferenza stampa Di Casola bacchetta tre consiglieri di Minoranza

I tre "dissenzienti", assicurando la loro presenza in consiglio hanno favorito la maggioranza che, a causa di ”problemi interni” non avevai i numeri legali per proseguire da sola la seduta.

I tre “dissenzienti”

Si tratta di Mario Estatico e Salvatore Caccuri (Italia Viva) e Raffaele Marra (Fratelli d’Italia). Di Casola e gli altri intervenuti in conferenza stampa hanno fatto notare, che i tre “dissenzienti” assicurando la loro presenza in consiglio hanno favorito la maggioranza che, a causa di ”problemi interni” non avevai i numeri legali per proseguire da sola la seduta.

Di Casola

Lo stesso Di Casola in un suo post, pubblicato successivamente sui social, ha ribadito e commentato alcune affermazioni rilasciate alla stampa insieme a Robetti, De Angelis e altri personaggi della sua medesima fazione politica.

Sui social Di Casola ha ribadito:” All’Ordine del giorno erano previste delle variazioni di bilancio illegittime di cui sarà informata la Corte dei Conti”. Ha ringraziato i due colleghi che hanno partecipato con lui alla protesta formale, giustificata l’assenza di Alfonso Calabrese e definita “grave sul piano politico” la permanenza in aula di consiglio dei già menzionati colleghi di minoranza che si sono dissociati dalla protesta.

I motivi

Successivamente ha ribadito i motivi a fondamento della dura opposizione messa in campo dalla sua parte politica, dovuti ai danni causati all’economia locale, all’arroganza, alle minacce rivolte all’avversario politico. Al contrario l’amministrazione comunale di Pompei non curerebbe tematiche di valore concreto (scuola, legalità, ambiente, regolarità dei lavori pubblici).

“Dentro o fuori”

“Siamo un’opposizione che ci mette la faccia, rivolgendosi alla Corte dei conti, al prefetto e alla Procura della Repubblica solo dopo aver esperito tutti gli strumenti istituzionali che la legge mette a disposizione dei consiglieri comunali”. Precisa Di Casola che difende la lealtà del suo comportamento, lasciando intendere che mancano le stesse garanzie sul versante politico opposto. “Per chi sta all’opposizione se non si denuncia si finisce per essere connivente”. Un altro richiamo esplicito ai suoi (oramai ex) compagni di cordata. La parola d’ordine é in conclusione: “Dentro o fuori”