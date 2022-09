Sarno allagata. Negligenza o cause naturali eccezionali?

Sarno. La pioggia mette in ginocchio la città dei Sarrastri.

Sono innumerevoli le segnalazioni dei cittadini via social che documentano i disagi legati al cattivo tempo di queste ultime ore, che coinvolgono non solo il centro cittadino ma anche le periferie.

Non semplici pozzanghere, ma vere e proprie miniature di laghi si insediano tra le strade cittadine. Lo snodo di piazza Lago è al buio da diverse ore, e con la pioggia diventano poco sicuri non solo gli incroci, ma anche gli accessi ai sottopassi, i quali ovviamente risultano scarsamente illuminati se non dai fari delle vetture.

Fuori servizio anche i semafori che dovrebbero segnalare l’agibilità dei sottopassi.

Al momento la zona più colpita è sicuramente via Serrazzeta, quasi in congiunzione con la vicina San Valentino Torio, via Mancuso, e tutto il percorso di via Vecchia Lavorate, che congiunge il centro all’omonima periferia. L’acqua, in alcuni tratti, sovrastava persino il limite dei marciapiedi e delle chiusure che qualche proprietario previdente ha installato sull’uscio di casa.

Carmela Landino