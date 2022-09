Sarno, lavori per fognature e rete idrica

Sarno. Adeguamento delle reti fognarie ed ammodernamento della rete idrica. Il provvedimento, reso possibile grazie all’impiego di somme provenienti dal PNRR comprende tutti i Comuni appartenenti allo zona ATO3.

I provvedimenti

A dare la notizia è stata la consigliere con delega all’Eic dell’Ente di Palazzo San Francesco, Anna Robustelli, la quale ha spiegato che questa certamente è una stagione molto importante per l’Ente, il quale sta lavorando duramente per intercettare quanti più finanziamenti possibile per rendere i territori più competitivi, efficienti e soprattutto più sicuri.

Le dichiarazioni della consigliera delegata

“In questa fase l’EIC sta mostrando tutta la sua importanza strategica nell’intercettare dei finanziamenti molto importanti per tutti i Comuni che appartengono al Distretto sarnese – vesuviano – ha detto la consigliera Anna Robustelli, delegata EIC per l’Ente di Palazzo San Francesco. Per i cinque Comuni coinvolti è previsto l’accesso a fondi per cinque milioni di euro circa per l’ammodernamento della rete fognaria, mentre sono altri due i finanziamenti, da 50milioni di euro ciascuno, per disporre l’ammodernamento ed il miglioramento della rete idrica. Questi ultimi interventi, che tutti gli Enti del settore ATO3 dovranno mettere in atto affinché possano mantenere l’erogazione del fondo, saranno utili anche ad evitare dispersioni di acqua durante il suo percorso, permettendo così anche una diminuzione dei costi in bolletta”.

Carmela Landino