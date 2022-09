Campania. Arriva il sostegno alle aziende del territorio campano in difficoltà nel pagamento delle bollette dell’energia

Campania. Caro Energia ecco i fondi regionali per le imprese (video)

Arriva il sostegno alle aziende del territorio campano in difficoltà nel pagamento delle bollette dell’energia. La Regione Campania eroga un fondo da 58 milioni di euro – che sarà possibile implementare fino a cento in caso di necessità – a sostegno alle aziende in difficoltà nel pagamento delle bollette dell’energia. La misura è stata annunciata negli scorsi giorni dal governatore Vincenzo De Luca e che con la delibera della Giunta di Palazzo Santa Lucia ne ufficializza lo stanziamento.













I sussidi

I sussidi sono stati programmati utilizzando i capitoli presenti sul Piano Operativo Complementare 2014-2020 e potranno essere rimodulati con il buon esito delle procedure di modifica della destinazione dei soldi previsti con il Por Fesr 2014/2020. Alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive il compito di definire le misure d’aiuto e, allo stesso tempo, programmare gli avvisi pubblici per concedere i sussidi alle imprese.













Abbattimento dei costi

Contemporaneamente gli uffici di Palazzo Santa Lucia si sono attivati anche per aiutare le aziende a varare delle politiche e degli interventi per abbattere i costi legati all’energia. Sono stati programmati altri 5 milioni di euro – a valere sui rientri del Fondo Piccola e Media Impresa Campania 2007/2013. Anche in questo caso disponibilità che potrebbero essere ampliate di altri 45 milioni dopo la verifica sul possibile “spostamento” dei capitoli previsti nel POR FESR Campania 2021/2027.











Fonti alternative

Con tali fondi sarà possibile avviare delle operazioni da parte delle aziende propedeutiche all’efficientamento energetico come l’installazione di pannelli fotovoltaici e di altri impianti in grado di produrre energia elettrica.

Il servizio è di Aldo Severino