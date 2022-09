Pompei. 4 Ottobre San Francesco D’Assisi: benedizione degli animali

La ricorrenza

Presso la Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” in via Colle San Bartolomeo, a Pompei, il 4 ottobre, in occasione della ricorrenza di San Francesco di Assisi si terrà alle ore 15 la cerimonia di benedizione degli animali.

La funzione religiosa

E’ una tradizionale funzione religiosa ripristinata a Pompei dal garante dei diritti degli animali e dell’ambiente, dottor Luciano Scatola, veterinario notoriamente grande amico della natura e degli animali che pensato di inaugurare con la simaptica iniziativa l’incarico amministrativo a tiolo gratuito che gli é stato recentemente attribuito.

Rappresenta una simpatica opportunità per ravvivare i sentimenti religiosi di fratellanza con l’ambiente naturale predicati da San Francesco D’Assisi, probabilmente il più grande difensore dell’ambiente che la storia ricordi.

L’invito a partecipare con i propri animali

I pompeiani grandi e piccoli sono dunque invitati a venire il 4 ottobre nel cortile della Parrocchia “Sacro Cuore” di Pompei accompagnati dai loro inseparabili amici animali: cani, gatti, tartarughe, pesci rossi, conigli, oche, criceti, cavalli, asini ecc.