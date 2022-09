Scafati. Verso il voto al bilancio, spunta una sanatoria per Attianese

A pochi giorni dal voto di bilancio, il quale deciderà definitivamente le sorti dell’amministrazione guidata da Cristoforo Salvati, spunta il permesso a costruire in sanatoria per l’abitazione familiare del dissidente Paolo Attianese. L’atto, autorizzato dal responsabile dell’ufficio tecnico Lucido De Gregorio, è rilasciato ai due figli e alla moglie di Attianese, per la sanatoria di abusi realizzati nella dimora di vicinale Cioffi, in contrada Bagni. Ciò che appare quantomeno singolare non è l’autorizzazione, che certamente sarà lecita e regolare, ma l’arco temporale nella quale è stata rilasciata. Il permesso è datato 26 settembre, e pubblicato sull’albo pretorio il 28. Lunedi 3 ottobre il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi, dopo la diffida del Prefetto Francesco Russo, sul bilancio di previsione 2022/24 e gli assestamenti di bilancio. La votazione segue a quella del 13 settembre, e vide tra gli undici voti contrari anche quello di Attianese, passato formalmente all’opposizione con la collega Antonella Vaccaro. Nella stessa mattinata di ieri il vertice di maggioranza voluto dal primo cittadino ha stabilito di aprire al dialogo con i dissidenti, ponendo però la pregiudiziale sull’ex assessore Gennaro Avagnano. “Non conosco le dinamiche dell’ufficio, io appartengo alla cultura della legalità”, la replica del primo cittadino. A respingere ogni illazione è lo stesso Paolo Attianese. “Nessuna autorizzazione o altro atto influenzerà le mie decisioni. Anche se ho subito delle cattiverie sul piano familiare – le sue parole – non ho mai ammesso e permesso che certe questioni entrassero nelle logiche politiche. Il mio modo di fare politica guarda solo e solamente gli interessi dei cittadini. I fatti dicono che sono tre anni che faccio battaglie, nulla mi ha fermato prima nulla mi fermerà adesso”. Si vedrà lunedì 3 ottobre, giorno in cui sarà chiara anche la posizione degli altri due ex di maggioranza Nicola Cascone e Anna Conte. Sul tavolo delle richieste anche il ritorno in giunta di Pasquale Vitiello, e le deleghe a Urbanistica e Politiche Sociali. Questa sera il gruppo di opposizione Insieme per Scafati terrà un confronto pre bilancio, alla presenza anche del neo consigliere Filippo Quartucci, da più parti indicato come papabile per l’inciucio.

Adriano Falanga