Angri. Tutto pronto per l’inaugurazione della mostra evento su Ernest Hemingway

Al Castello Doria tornano arte e cultura

Si tratta di una vera e propria novità per il Castello Doria, o Palazzo che dir si voglia, sta di fatto che le mura dell’antico maniero torneranno a respirare cultura e arte.

23 giorni con Ernest Hemingway

Angri accoglie per ventitre giorni, cento tra opere, quadri, libri ,foto, schizzi, disegni, oggetti e cimeli sulla vita di Ernest Hemingway.

Renaldo Fasanaro

Renaldo Fasanaro, architetto e artista, salernitano di nascita, ma residente a Roma, ha letteralmente girato il mondo alla ricerca di qualsiasi cosa che riguardasse il grande scrittore americano, conosciuto da tutti per aver vinto il Premio Nobel nel 1954 della letteratura e per aver scritto importanti opere, tra cui il Vecchio e il mare, Fiesta, Per chi suona la campana, Addio alle armi e molte altre.

La Pro Loco Angri e il presidente Severino

La Pro Loco Angri, con il patrocinio del Comune di Angri, in un’ottica di valorizzazione e promozione socio-culturale ha ideato questa importante mostra-evento. Sotto la direzione artistica del presidente Aldo Severino, la mostra sarà accompagnata da spettacoli musicali, danzanti e di intrattenimento che faranno da cornice alle tre settimane di programmazione. Il tutto realizzato con il supporto grafico de La Magnifica.

Programma dell’inaugurazione: 1 e 2 ottobre

Saranno di scena, nella giornata di inaugurazione: il focus “La pittura come paesaggio dell’anima, dalla scrittura di Hemingway alle tele di Fasanaro”a cura della dott.ssa. Fortuna Cuomo, a cui seguirà un’intervista con l’artista. Domenica 2 ottobre l’ANILS, l’associazione nazionale degli insegnanti di lingua straniera, con la presidente Patrizia De Bartolomeis, sarà protagonista con letture di brani scelti da testi di opere di Hemingway, in lingua straniera, a seguire il maestro Espedito De Marino che, con la sua chitarra, eseguirà celebri brani amati dallo scrittore americano. Durante l’apertura della mostra sono previste visite guidate a cura dello stesso artista Renaldo Fasanaro che farà scoprire ai visitatori veri e propri scrigni di memoria tratti dai testi letterari dello scrittore americano.

Mostra e spettacoli

Nelle settimane successive, domenica 9 ottobre “Dalle scritture di Hemngway alle tele di Fasanaro” spettacolo di farfalle luminose e danzatrici d’Oriente a cura del Centro Danza di Claudia Soheir. Sabato 15 “Canzoni per Hernest” repertorio di brani musicali dedicati allo scrittore eseguiti dal controtenore Pasquale Auricchio.

Sabato 22 ottobre andrà in scena “Ernest heningwey dall’America a Parigi” per rivivere gli anni degli amori e della gioventù dello scrittore. Ad esibirsi Anna Ruggiero insegnante/ballerina di burlesque e cabaret che vi porterà nell’eleganza e nell’atmosferma meravigiosa di…Paris. Domenica 23 “Omaggio a Ernest Hemingway” a cura dell’Associazione Culturale Diffusione Danza Tersicore di Angri. La serata sarà arricchita dalla lettura di brani a cura della Scuola d’Arte di Angri Tavole di Palcoscenico Academy.

“Cuore e lettura”

Durante tutto il periodo della mostra l’ente Pro Loco Angri, in accordo con la Casa Editrice Iuppiter, per avvicinare la cittadinanza alla lettura, promuoverà “Cuore e lettura”, regalando 1000 libri di cui 100 saranno donati alla Biblioteca comunale. La consegna dei libri, completamente gratuita, avverrà durante gli orari e i giorni di apertura della mostra, ad ogni visitatore sarà offerto un libro, romanzo, racconto, testo a scelta.

Taglio del nastro: istituzioni e momento conviviale

Al taglio del nastro, oltre al presidente della Pro Loco e all’autore della mostra, parteciperanno per i saluti istituzionali, Michele Strianese presidente della Provincia di Salerno, Cosimo Ferraioli sindaco del Comune di Angri, Giusy D’Antuono assessore alla Cultura e Spettacolo, Associazionismo e Terzo Settore insieme ad rappresentanti delle istituzioni locali. Il tutto sarà allietato da un momento conviviale con un buffet offerto dal Mojo Drink Food e Rooftop di Angri.

Invito alla cittadinanza

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La mostra è gratuita e prevede per ogni giorno di apertura, visite guidate. E’ possibile concordare la visita di gruppi anche in altri giorni e orari contattando il 3387665800.