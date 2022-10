Nocera Inferiore. Consiglio comunale: importante variazione di bilancio

Una variazione di bilancio di quarantuno milioni di euro. Il nulla osta alla delibera promossa dall’assessore al Bilancio, Clara Cesareo, durante l’ultimo consiglio comunale di venerdì mattina. Una variazione di bilancio necessaria per candidare una serie di progetti per la realizzazione di infrastrutture e gestire la manutenzione di quelle preesistenti sul territorio cittadino.

Ampliamento della rete stradale

Nell piano delle opere anche la realizzazione del collegamento tra le aree PIP di Casarzano e Fosso Imperatore e l’autostrada A30, opera candidata a un finanziamento regionale per circa 25 milioni di euro. Il rifacimento del ponte sul torrente Solofrana in via Buscetto.











Efficientamento

Ancora l’efficientamento energetico delle strutture comunali, l’adeguamento, sismico e impiantistico delle strutture pubbliche. Previste anche la realizzazione di nuovi sistemi per l’inumazione nel cimitero attraverso la posa in opera di casse prefabbricate.