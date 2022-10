Pagani. Fondi per la riqualificazione Auditorium e Centro Sociale (video)

Pagani, arriva la variazione di bilancio necessaria per la partenza dei lavori di rifacimento della copertura dell’Auditorium Sant’Alfonso, con fondi sbloccati anche sul lato Centro Sociale. L’ultimo consiglio comunale paganese ha discusso e deliberato alcuni argomenti economici importanti che daranno il via a un serie d’interventi sul territorio.

Auditorium Sant’Alfonso

Il primo è sicuramente quello che riguarda il luogo che ospita gli stessi lavori d’assise, ossia l’Auditorium Sant’Alfonso, che necessita da tempo interventi strutturali alla zona superiore dell’edificio.













Altri lavori

Sono stati reperiti da diversi fondi di carattere nazionale e regionale le somme necessarie per il rifacimento del tetto, con lavori che partiranno già nei prossimi giorni per una spesa prevista di poco meno di 60 mila euro. Al tempo stesso, attraverso l’approvazione degli argomenti di variazione, sono pronti fondi per la riqualificazione del Centro Sociale della città in via Alcide De Gasperi.

Il servizio è di Alfonso Romano