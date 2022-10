Sarno. Consiglio su piano traffico

Sarno. Consiglio comunale a Sarno, all’ordine del giorno l’insediamento del consigliere Raimondo Milone ed il piano urbano traffico.

La riunione di consiglio e l’insediamento del consigliere Milone

Si è tenuta lo scorso venerdì la riunione di consiglio presso Palazzo San Francesco, sede dell’Ente comunale di Sarno durante la quale si è insediato il consigliere Raimondo Milone, a surroga delle dimissioni della dottoressa Maria Bellomo, e si è discusso dell’unico punto all’ordine del giorno, ossia il piano traffico cittadino.

Da quando è stato varato dallo scorso giugno, infatti, il provvedimento è stato fortemente criticato, non solo dai cittadini, ma anche dall’opposizione alla maggioranza a sostegno del sindaco, Giuseppe Canfora.

Le dichiarazioni del consigliere Giordano

Quanto emerso, secondo le forze di minoranza, p la necessità di affrontare le problematiche scaturite dal provvedimento, e, soprattutto, offrire una soluzione rapida, poiché “è necessario che quest’Amministrazione ritornerà a comprendere quali siano le reali esigenze dei nostri concittadini, e non appaia così tanto lontana dalla realtà sarnese – ha affermato il consigliere Walter Giordano. Quanto avvenuto in questa sede conferma che non c’è stata possibilità di dialogo con una maggioranza che, anche se appare ormai evidente, non è capace di ammettere di aver commesso un errore che sta sfociando nel caos che stiamo vivendo nel centro cittadino”.

Carmela Landino