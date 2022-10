Angri. Serata con musiche e letture in lingue straniere, per celebrare Hemingway

Al Castello Doria, prima della visita guidata alla mostra su Ernest Hemingway dell’artista Renaldo Fasanaro, si è vissuta una serata dal gusto particolare. Evento nell’evento. La mostra sarà aperta fino al 23 ottobre

L’organizzazione perfetta della Pro Loco Angri

L’ambientazione, creata ad hoc dalla Pro Loco, impeccabile nell’organizzazione che non ha tralasciato niente al caso, è stata quella di un salotto culturale, dove gli ospiti intervenuti hanno potuto dare libero sfogo all’amore e alla passione che provano nei confronti di Ernest Miller Hemingway, lo scrittore e giornalista statunitense, autore di romanzi e di racconti, che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1954.

E così si è assistito a uno spettacolo nello spettacolo.

Ottima esibizione dell’ Anils, sezione di Salerno, l’associazione nazionale insegnanti di lingue straniere, con letture dedicate ad Ernest, lette in lingua originale. Con la presentazione del presidente Patrizia De Bartolomeis, hanno letto Flavio Erra, una lettura in inglese da “The Old Man And The Sea”, Corinne Tramoni, con una lettura in francese da “Pour qui sonne le glas”, Maria F. D’Andrea con una lettura in spagnolo da “Fiesta”.

La colonna sonora è stata affidata al maestro Espedito De Marino, docente ed esperto musicista.

I brani eseguiti, molto apprezzati dal pubblico, sono stati: Summertime di George Gershwin, le vie en rose e quizás, quizás, quizás di Osvaldo Farrés.

Al termine dell’esibizione, l’artista Renaldo Fasanaro, autore della mostra, ha omaggiato il gruppo con gadget artistici personalizzati e realizzati per l’occasione, raffiguranti scene e soggetti della mostra. Subito dopo lo short drink del Mojo Drink e Food, sono iniziate le visite guidate alla mostra a gruppi.

Il calendario

L’evento è patrocinato dal Comune di Angri, dall’ assessorato alla cultura. Dalla Pro Loco Angri fanno sapere che la visita alla mostra è gratuita. I giorni di apertura sono: venerdì e sabato dalle ore 18,00 alle ore 20,30 e la domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 21,00. Il giovedì la mostra è aperta solo per visite guidate prenotate. Per aperture straordinarie in altri giorni e in altri orari e per gruppi e scolaresche, chiamare il 3387665800 o inviare mail a prolocoangri.sa@gmail.com.