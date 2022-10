Basket. Esordio con sconfitta per la Givova Scafati a Venezia

Non basta una primo quarto da sogno ai campani, troppa Reyer per una più che positiva Scafati. Tanta emozione da ambedue le parti nel prepartita, mentre il settore ospiti andava riempiendosi (quasi 50 i supporters scafatesi arrivati a Mestre), in campo la società orogranata cara al presidente Casarin omaggiava e ringraziava Julyan Stone, grande ex di giornata, per i suoi 6 anni trascorsi in laguna, i due scudetti e tutti i record battuti dal nativo di Alexandria. Un vero e proprio tripudio, brividi per gli oltre 3500 spettatori accorsi al Taliercio.

La cronaca

De Raffaele manda in campo Granger, Freeman, Brooks, Willis e Watt, coach Rossi risponde con Stone, Lamb, Ikangi, Pinkins ed il rientrante Thompson.

Proprio Stone è il grande protagonista in avvio di match, suoi i primi punti giallobleu in A dopo 14 anni di assenza. Il playmaker scafatese segna e fa segnare, Thompson e Pinkins ringraziano (la bomba di quest’ultimo costringe Walter De Raffaele al primo timeout sul 12-18 con 4:29 da giocare per concludere la prima frazione).

Le scorribande di Freeman tengono a contatto Venezia, ma è ancora uno Stone imprendibile a fornire una delle sue assistenze (saranno 9 a fine gara) per il massimo vantaggio Givova con De Laurentiis (15-23 dopo 8’).

Capitan Bramos esce dalla panca e col suo solito cinismo impatta la gara, alla prima sirena il punteggio vede però ancora avanti gli ospiti, 21-25.

Il secondo quarto la Reyer prende il comando, Willis fa il bello e il cattivo tempo sui due lati del campo, Spissu firma i suoi primi 3 punti con la nuova maglia e riporta avanti i suoi (30-29 al 15’).

Scafati non riesce a trovare più il fondo della retina, Lamb con una pessima serata al tiro (chiuderà con soli 3 punti, 1/8 dal campo e 0/1 ai liberi), Henry non entra in campo col piglio giusto, per usare un eufemismo…

Brooks utilizzato come ala piccola rende il quintetto veneto letteralmente ingiocabile, troppa fisicità per i ragazzi di coach Rossi, 10-0 di parziale e +8 Reyer (37-29) a 3’ dall’intervallo lungo.

Viaggianti che riescono a lucrare qualche punticino dalla linea della carità, ma Willis spezza letteralmente le gambe degli avversari con un canestro fantascientifico da oltre metà campo a chiudere il primo tempo.

All’intervallo padroni di casa sopra di 8 lunghezze (45-37).

Il terzo quarto è un assolo veneziano, Willis continua nella sua performance da fuoriclasse assoluto, Tessitori approfitta di un Thompson visibilmente provato (pochissimi allenamenti nelle gambe e la mancanza di preparazione atletica dovuta all’infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la preseason) e, coadiuvato dai cioccolatini di Spissu, scava il solco decisivo a metà terzo quarto. Scafati sembra cedere definitivamente, al 30’ il tabellone dice 67-50 per Watt e compagni.

Granger sigla il massimo vantaggio Umana con la tripla del +20 ad inizio quarto periodo, game, set & match.

Se c’è una cosa su cui si può però scommettere è la voglia di non mollare mai che Alessandro Rossi trasmette alla sua squadra, super parziale Givova con un indemoniato Riccardo Rossato (14 i punti all’esordio in A) dopo aver toccato le venti lunghezze di svantaggio (12-0, 70-62 con 5’ da giocare).

Ancora l’asse Spissu-Tessitori a rompere gli indugi, contro parziale di 6-0 ed una Scafati ormai cotta costretta a cedere le armi. All’ultima sirena è 80-69 per Venezia, che così conquista i primi due punti della propria stagione.

Una buona prova per il futuro

La Givova torna a casa a mani vuote, ma con tanti segnali positivi che consentiranno a Rossi di riprendere a lavorare partendo da ottime basi.

Capitan Rossato ha rotto il ghiaccio con un ottimo esordio proprio nella sua città natale, Stone ha dimostrato di essere il leader totale di questo roster, Pinkins-Thompson una coppia di lunghi che intriga e non poco.

Lamb in una delle più classiche giornate “no” al tiro che capitano anche ad americani del suo livello; da rivedere l’atteggiamento di Henry, c’è bisogno di cambiare faccia a partire da domenica, quando al PalaBarbuto arriverà l’Olimpia Milano di Ettore Messina per un altro test proibitivo.

VENEZIA: Spissu 3, Freeman 10, Bramos 9, Sima 6, Granger 3, Brooks 8, Willis 23, Watt 6, Tessitori 12, Chillo, De Nicolao, Chapelli N.E.

SCAFATI: Lamb 3, Thompson 14, Pinkins 11, De Laurentiis 4, Rossato 14, Henry 5, Monaldi 2, Ikangi 5, Stone 11, Landi.