Elettrosud, cablaggi per automobili

Elettrosud srl, dal 1979 si distingue nella produzione di cablaggi elettrici per automobili, elettrodomestici, telecomunicazioni ed elettronica.

Nata da una brillante iniziativa imprenditoriale di Luigi Russo, l’azienda di Gragnano vanta personale specializzato e di provata esperienza pluriennale nel settore del manufacturing. Dal 2006 ha costruito una partnership di successo con la Elettrorom Automotive Systems Srl, sita in Romania.

Tanti i prodotti ed i sistemi realizzati che vengono incontro ad un mercato internazionale sempre più esigente: cablatura e collaudo elettrico fasci cavi complessi; taglio cavi e lavorazione di spelatura, aggraffatura, posizionamento gommini, stagnatura con macchine automatiche; applicazione di terminali speciali con presse semiautomatiche e su cavi multipli; saldature ad ultrasuoni e giunzioni componenti elettronici con termoformatura guaine; saldocompattature elettriche su estremità cavi, unione di cavi e parti metalliche; costampature di passacavi, protezioni, boccole e connettori sul fascio cavi assemblato; resinatura componentistica, centraline, sensori e circuiti elettronici con macchina automatica a miscelazione e dosaggio controllato; assemblaggi e saldature di circuiti, componenti elettronici, flat cable; assemblaggi di componenti elettromeccanici.

Un nutrito elenco di componenti che è valsa la certificazione IATF 16949, uno standard specifico per l’industria automobilistica sui requisiti del sistema di gestione della qualità per il miglioramento continuo, la prevenzione dei difetti e la riduzione delle variazioni e degli sprechi nella catena di fornitura, e quella ISO 14001 per l’ambiente. I prodotti sono costruiti nel rispetto delle principali normative internazionali, nella conformità delle direttive comunitarie RoHS e REACH. A disposizione il personale dell’ufficio tecnico per la compilazione dei report IMDS inoltrati a chi ne fa richiesta.

La Elettrosud dispone di un ampio magazzino di componentistica dei più importanti produttori del mercato automotive: gli elenchi dei pezzi disponibili in imballi integri del produttore a condizioni e prezzi vantaggiosi sono consultabili on line.

Zero difetti e massima affidabilità tra i principali obiettivi aziendali: tenace ricerca della perfezione e del dettaglio, anticipazioni delle esigenze dei clienti, le più moderne tecnologie applicate in tutte le fasi dei processi gli strumenti per raggiungerli.