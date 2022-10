Salerno. In aumento la curva contagi Covid in provincia

In aumento la curva Covid in provincia di Salerno. Nell’ultima settimana l’aumento del contagio è stato evidente. Il nuovo “picco” registrato negli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre sono visti con attenzione.

Oltre 800 casi

I numeri: negli ultimi sette giorni rispetto a quelli precedenti sono oltre 800 casi di Covid registrati in più in provincia di Salerno. Dal 26 settembre al 2 ottobre, infatti, da Scafati a Sapri sono stati ufficialmente accertati e registrati in piattaforma 3.765 nuovi contagi per una media di 537 nuove infezioni ogni ventiquattr’ore.













Peggioramento

Un peggioramento della situazione epidemiologica in poche settimane in provincia di Salerno portando la curva dei contagi al 26% mentre quella regionale registra un +28%. Più ricoveri in ospedale. E dopo settimane di costante e continuo calo, torna a crescere il numero delle persone colpite dall’infezione e costrette a ricorrere alle cure dei reparti ospedalieri allestiti in tutta la Campania. Ferma invece, la curva dei decessi che ha registrato il -44% dei decessi provocati dall’infezione.